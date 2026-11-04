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WKN: 911535 / ISIN: US0236081024

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ameren legt Quartalsergebnis vor

Ameren präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,29 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 4,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,82 Milliarden USD gegenüber 2,70 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,35 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,08 Milliarden USD, gegenüber 8,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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