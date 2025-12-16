BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

Frühe Investition 16.12.2025 10:03:58

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BBVA-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden BBVA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der BBVA-Aktie betrug an diesem Tag 6,74 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 148,447 BBVA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 903,62 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 15.12.2025 auf 19,56 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 903,62 EUR, was einer positiven Performance von 190,36 Prozent entspricht.

Insgesamt war BBVA zuletzt 110,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

05.12.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
