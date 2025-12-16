EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BBVA-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden BBVA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der BBVA-Aktie betrug an diesem Tag 6,74 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 148,447 BBVA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 903,62 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 15.12.2025 auf 19,56 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 903,62 EUR, was einer positiven Performance von 190,36 Prozent entspricht.

Insgesamt war BBVA zuletzt 110,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at