BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Frühe Investition
|
16.12.2025 10:03:58
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden BBVA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der BBVA-Aktie betrug an diesem Tag 6,74 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 148,447 BBVA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 903,62 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 15.12.2025 auf 19,56 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 903,62 EUR, was einer positiven Performance von 190,36 Prozent entspricht.
Insgesamt war BBVA zuletzt 110,51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
