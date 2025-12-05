BBVA Aktie

19,05EUR -0,02EUR -0,10%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

05.12.2025 11:09:26

BBVA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 19,25 Euro angegeben. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Outperform
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19,25 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,17 € 		Abst. Kursziel*:
0,42%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
19,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,08%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

