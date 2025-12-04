BBVA Aktie

18,96EUR 0,13EUR 0,66%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 12:20:54

BBVA Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 15,90 auf 19,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im dritten Quartal hätten die Spanier Widerstandskraft bewiesen, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem trage die Digitalstrategie Früchte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19,75 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,78 € 		Abst. Kursziel*:
5,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,17%
Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten