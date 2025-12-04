BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 15,90 auf 19,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im dritten Quartal hätten die Spanier Widerstandskraft bewiesen, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem trage die Digitalstrategie Früchte./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,75 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,78 €
|
Abst. Kursziel*:
5,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,17%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
