BBVA Aktie
|18,82EUR
|-0,02EUR
|-0,11%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 22,40 Euro auf "Buy" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
22,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,84 €
|
Abst. Kursziel*:
18,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten
|
25.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.11.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|BBVA-Aktie sinkt: Weniger Gewinn trotz Ertragswachstum (Dow Jones)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Ausblick: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)