Ausblick: Block (ex Square) legt Quartalsergebnis vor

Block (ex Square) wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

31 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,644 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 30 Analysten von einem Zuwachs von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,26 Milliarden USD gegenüber 6,03 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

40 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,38 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 24,29 Milliarden USD, gegenüber 24,12 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

