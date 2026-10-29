Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Chevron legt Quartalsergebnis vor
Chevron öffnet am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Chevron im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,82 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 61,33 Milliarden USD – ein Plus von 27,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chevron 48,24 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 17,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,63 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 246,93 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 184,53 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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