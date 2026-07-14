Ausblick: Cintas legt Quartalsergebnis vor

Cintas äußert sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,24 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,76 Prozent erhöht. Damals waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,67 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,90 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,24 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,34 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at