Ausblick: Comcast gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Comcast gibt am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,966 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Comcast 22 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 29,24 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Comcast 30,31 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,47 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,39 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 121,76 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 123,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at