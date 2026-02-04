Ausblick: ESCO Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ESCO Technologies lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ESCO Technologies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass ESCO Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 279,5 Millionen USD gegenüber 247,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,71 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 11,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,29 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at