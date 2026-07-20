Ausblick: Halliburton legt Quartalsergebnis vor

Halliburton wird am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

25 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,537 USD aus. Im letzten Jahr hatte Halliburton einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie eingefahren.

21 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,50 Milliarden USD gegenüber 5,51 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,26 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 28 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie, gegenüber 1,50 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 22,25 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 22,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at