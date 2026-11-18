Intuit wird am 19.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

22 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,89 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,30 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,46 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 23,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net