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WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Lumen Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lumen Technologies wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,131 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,200 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Lumen Technologies nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 2,85 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,18 Milliarden USD umgesetzt worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,589 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,94 Milliarden USD, gegenüber 12,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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