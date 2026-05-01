Moderna Aktie

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WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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Analysten-Erwartungen 01.05.2026 12:01:00

Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse

Moderna veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Moderna wird am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,446 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 118,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 236,4 Millionen USD gegenüber 108,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -7,985 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -7,260 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Ascannio / Shutterstock.com,Tada Images / Shutterstock.com

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