Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|TecDAX-Performance im Fokus
|
29.10.2025 12:27:11
Verluste in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Minus
Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,17 Prozent tiefer bei 3 711,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 602,594 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,113 Prozent tiefer bei 3 713,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 718,15 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 721,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 699,19 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,878 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 618,95 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 3 890,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 415,17 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,00 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Kontron (+ 3,58 Prozent auf 21,96 EUR), Siltronic (+ 3,17 Prozent auf 58,55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,21 Prozent auf 83,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,21 Prozent auf 26,88 EUR) und TeamViewer (+ 1,24 Prozent auf 6,55 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SAP SE (-2,35 Prozent auf 228,60 EUR), 1&1 (-2,02 Prozent auf 21,85 EUR), HENSOLDT (-1,93 Prozent auf 94,20 EUR), Nordex (-1,77 Prozent auf 26,68 EUR) und Bechtle (-1,36 Prozent auf 36,22 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 876 982 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 266,544 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
29.10.25
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.10.25