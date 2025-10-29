Verluste in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Minus

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,17 Prozent tiefer bei 3 711,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 602,594 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,113 Prozent tiefer bei 3 713,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 718,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 721,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 699,19 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,878 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 618,95 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 3 890,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 415,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,00 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Kontron (+ 3,58 Prozent auf 21,96 EUR), Siltronic (+ 3,17 Prozent auf 58,55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,21 Prozent auf 83,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,21 Prozent auf 26,88 EUR) und TeamViewer (+ 1,24 Prozent auf 6,55 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SAP SE (-2,35 Prozent auf 228,60 EUR), 1&1 (-2,02 Prozent auf 21,85 EUR), HENSOLDT (-1,93 Prozent auf 94,20 EUR), Nordex (-1,77 Prozent auf 26,68 EUR) und Bechtle (-1,36 Prozent auf 36,22 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 876 982 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 266,544 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

