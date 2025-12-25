ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|ON Semiconductor-Anlage
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 62,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ON Semiconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 160,282 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.12.2025 8 828,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,72 Prozent verringert.
Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich jüngst auf 22,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
