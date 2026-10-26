Seagate Technology Aktie
WKN DE: A3CQU7 / ISIN: IE00BKVD2N49
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Seagate Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Seagate Technology wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,45 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Seagate Technology noch 2,43 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 57,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,15 Milliarden USD gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 37,17 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 13,90 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,02 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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