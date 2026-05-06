Ausblick: Valiant legt Quartalsergebnis vor

Valiant öffnet am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2,91 CHF aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,58 Prozent erhöht. Damals waren 2,07 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Valiant soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,7 Millionen CHF abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,0 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,83 CHF, gegenüber 9,80 CHF je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 558,8 Millionen CHF im Vergleich zu 724,5 Millionen CHF im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at