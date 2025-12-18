Vestas Wind Systems A-S Aktie

22,70EUR -0,01EUR -0,04%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

18.12.2025 16:58:53

Vestas Wind Systems A-S Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas von 165 auf 195 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vestas sei als einer der weltweit fu?hrenden Windturbinenhersteller stark positioniert, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere mit dem Wachstum langfristig von der Energiewende, unterstu?tzt durch ein margenstarkes Service-Geschäft./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
22,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
170,70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

16:58 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
11.12.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
04.12.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
26.11.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
