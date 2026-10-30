AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
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30.10.2026 15:57:14
AXT (AXTI) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thursday, Oct. 29, 2026
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Nachrichten zu AXT Inc.
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30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
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30.10.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
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30.10.26
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28.10.26
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28.10.26
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28.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Mittag stärker (finanzen.at)
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28.10.26
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28.10.26
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Analysen zu AXT Inc.
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