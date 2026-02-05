BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktienanalyse
|
05.02.2026 12:43:53
BASF-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Nach der Outperformance der Chemiebranche im Zuge ihrer Erholung seit Jahresbeginn rät der Analyst James Hooper, weiterhin sehr selektiv zu bleiben. Fundamental habe sich seit seinem Ausblick auf 2026 nicht viel geändert, schrieb er am Donnerstag. Letztlich folgten die Kurse wohl der Gewinnentwicklung, die erst in den kommenden Monaten klarer werden dürfte.
Aktienanalyse online: Die BASF-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:27 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 48,77 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 8,67 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 367 098 BASF-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 9,8 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BASF Halten
|DZ BANK
|23.01.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|48,12
|-1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.