BASF-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Nach der Outperformance der Chemiebranche im Zuge ihrer Erholung seit Jahresbeginn rät der Analyst James Hooper, weiterhin sehr selektiv zu bleiben. Fundamental habe sich seit seinem Ausblick auf 2026 nicht viel geändert, schrieb er am Donnerstag. Letztlich folgten die Kurse wohl der Gewinnentwicklung, die erst in den kommenden Monaten klarer werden dürfte.

Aktienanalyse online: Die BASF-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:27 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 48,77 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 8,67 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 367 098 BASF-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 9,8 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2026 erfolgen.

