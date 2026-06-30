BASF Aktie
|47,01EUR
|0,09EUR
|0,19%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe wohl ein ordentliches zweites Quartal hinter sich, doch die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien überzogen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montagabend. Er senkte seine operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ein wenig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46,92 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,42%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
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|BASF Buy
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|29.05.26
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|BASF Buy
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|BASF Underweight
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|22.05.26
|BASF Underweight
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|04.05.26
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|Barclays Capital
|30.04.26
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|Barclays Capital
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|06:37
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Aktien in diesem Artikel
|BASF
|47,01
|0,18%
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