BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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25.06.2026 07:43:09

BASF Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ludwigshafener hätten sich zuversichtlich gezeigt, die Erwartungen an das zweite Quartal zu erfüllen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach Meetings auf der German & Swiss Conference. Der Auftragseingang sei momentan stark und das Volumenwachstum sei robust./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
48,72 € 		Abst. Kursziel*:
0,57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
48,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,88%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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