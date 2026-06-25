BASF Aktie
|48,10EUR
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|-1,30%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ludwigshafener hätten sich zuversichtlich gezeigt, die Erwartungen an das zweite Quartal zu erfüllen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach Meetings auf der German & Swiss Conference. Der Auftragseingang sei momentan stark und das Volumenwachstum sei robust./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48,72 €
|
Abst. Kursziel*:
0,57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
48,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,88%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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