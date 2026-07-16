BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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16.07.2026 08:26:40

BASF Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Eckdaten von 52 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt dürfte die Nachhaltigkeit der gestiegenen Preise und Absatzmengen des Chemiekonzerns infrage gestellt haben, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung mit Blick auf die Kursverluste nach der Zahlenvorlage. Schließlich hätten sich viele Basischemikalien preislich wieder auf das Niveau vor dem Iran-Krieg eingependelt. Zudem deuteten auch die zuletzt enttäuschenden chinesischen Wachstumsdaten darauf hin, dass sich der Fokus der Anleger von iranbedingten Angebotsengpässen hin zu einem Nachfrageeinbruch verlagert hat./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
48,14 € 		Abst. Kursziel*:
-2,37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
48,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,81%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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