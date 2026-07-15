BASF Aktie
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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ludwigshafener hätten die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen, schrieb James Hooper am Mittwoch. Auch das Jahresziel für das operative Ergebnis sei gestiegen. Enttäuscht habe BASF aber mit der unveränderten Prognose für den Free Cashflow. Höhere Rohstoffkosten dürften also die Profitabilität im Zaum halten. Hooper sieht dies aber nur als kleinen Makel. BASF stehe im aktuellen Umfeld weiter sehr gut da./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
47,29 €
|
Abst. Kursziel*:
28,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
47,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,14%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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