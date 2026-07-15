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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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15.07.2026 14:28:07

BASF Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ludwigshafener hätten die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen, schrieb James Hooper am Mittwoch. Auch das Jahresziel für das operative Ergebnis sei gestiegen. Enttäuscht habe BASF aber mit der unveränderten Prognose für den Free Cashflow. Höhere Rohstoffkosten dürften also die Profitabilität im Zaum halten. Hooper sieht dies aber nur als kleinen Makel. BASF stehe im aktuellen Umfeld weiter sehr gut da./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
47,29 € 		Abst. Kursziel*:
28,99%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
47,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,14%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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