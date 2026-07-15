BASF Aktie
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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der wieder eskalierte Nahost-Krieg habe den zyklischen Chemiewerten zuletzt wieder geholfen, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Dienstag. Er hält den frisch erstarkten Optimismus allerdings für verfrüht und sieht immer noch mehr Gegen- als Rückenwind. Bei BASF hält er an seinem Stempel "Negative Catalyst Watch" vor dem Quartalsbericht am 29. Juli fest. Udeshi erinnerte zudem daran, wie teuer die Aktie im historischen Vergleich sei./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
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Unternehmen:
BASF
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
49,25 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
47,11 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
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KGV*:
-
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