BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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17.07.2026 07:38:27

BASF Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Zielspanne des Chemiekonzerns für 2026 sei immer noch groß, was auf eine geringe Visibilität hinsichtlich der Fortsetzung der positiven Trends aus dem zweiten Quartal hindeute, schrieb Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da aber der Auslöser für die unter den Konsensschätzungen liegenden Ziele für das zweite Halbjahr nun beseitigt sei, streiche er die Aktie von der Liste "Negative Catalyst Watch"./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
48,37 € 		Abst. Kursziel*:
-17,30%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
48,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,31%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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