Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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27.05.2026 18:48:00
Bayrisches Digitalministerium will Arbeitsplätze ohne Microsoft
Das bayrische Digitalministerium will nicht mehr auf den Rest der Landesregierung warten – und die Arbeitsplätze im Freistaat von Microsoft befreien. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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