Microsoft Aktie

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Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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29.10.2026 13:11:12

Microsoft Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Diese stützten die These einer breitbasierten Beschleunigung des Wachstums dank effizienterer Rechenleistungen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Hinsichtlich des Kapitalbedarfs stehe der Software-Riese gut da im Verhältnis zu anderen Unternehmen der Branche./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 625,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 531,01 		Abst. Kursziel*:
17,70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 523,19 		Abst. Kursziel aktuell:
19,46%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 466,70 -4,25% Microsoft Corp.

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