Microsoft Aktie

491,35EUR 3,95EUR 0,81%
Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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29.10.2026 06:56:43

Microsoft Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Microsoft nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Eine deutliche Geschäftsbeschleunigung bei der Cloud-Sparte Azure habe dem Softwareriesen eine besser als erwartete Umsatz- und Margenentwicklung beschert, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Sowohl die Zahlen als auch der gesenkte Ausblick für die Investitionen sollteh die Optimisten in ihrer Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung bestärken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:19 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 625,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 531,01 		Abst. Kursziel*:
17,70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 531,01 		Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 494,80 1,52% Microsoft Corp.

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09:40 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
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09:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:00 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
08:50 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 adidas Outperform Bernstein Research
08:48 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
08:46 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
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08:43 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
08:42 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:32 Airbus Outperform Bernstein Research
08:21 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:14 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07:47 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:43 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 BASF Outperform Bernstein Research
07:30 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Boeing Outperform Bernstein Research
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06:59 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
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06:58 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
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