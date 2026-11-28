BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
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28.11.2026 18:37:35
BBVA: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, BBVA (NYSE:BBVA) announced quarterly net attributable profit of more than 3 billion euros. Strong lending expansion in key markets fuels steady earnings, enabling significant capital returns to shareholders. Three things management said stand out.
Lending activity accelerated across primary geographies, supporting net interest income (NII), the difference between interest earned on loans and interest paid on deposits. Higher loan volumes in key regions now convert directly into profit as interest rate pressures ease.
The Corporate & Investment Banking (CIB) division serves wholesale corporate clients and grows through cross-border trade and corporate lending. Client-driven demand accounts for close to 90% of the division's revenues, reducing reliance on volatile trading operations.
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Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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24.11.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.11.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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10.11.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.11.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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29.10.26
|BBVA-Aktie sinkt dennoch: Mehr verdient als erwartet (dpa-AFX)
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29.10.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankensektor schwächelt - BBVA und ING verfehlen Erwartungen (dpa-AFX)
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28.10.26
|Ausblick: BBVA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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27.10.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|22,10
|1,14%
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