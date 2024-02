Bechtle-Aktie etwas fester: IT-Dienstleister Bechtle hat Erlös und Gewinn gesteigert

Auf Basis vorläufiger Eckdaten stieg der Umsatz um 6,8 Prozent auf rund 6,4 Milliarden Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Als Vorsteuergewinn blieben davon etwa 374 Millionen Euro hängen. Damit erreicht der IT-Dienstleister, der Soft- und Hardware anbietet, auch die Ziele, die er sich für 2023 selbst gesteckt hatte. Einen Ausblick für 2024 veröffentlichte Bechtle am Dienstag nicht.

Die Bechtle-Aktie stieg am Mittag via XETRA in einem etwas schwächeren Marktumfeld um 1,27 Prozent auf 48,76 Euro. Analyst Knut Woller von der Baader Bank sprach mit Blick auf das vierte Quartal von einem soliden Jahresende.

In einem wirtschaftlich sehr herausfordernden Umfeld sei es Bechtle gelungen, erneut deutlich stärker zu wachsen als der Markt, sagte Firmenchef Thomas Olemotz laut Mitteilung. Das belege die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells - gerade in schwierigen Zeiten. Vor allem das Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern und Großkunden habe sich sehr erfreulich entwickelt.

Ende 2023 beschäftigte Bechtle rund 15 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das waren 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 will Bechtle Mitte März veröffentlichen.

NECKARSULM (dpa-AFX)