Bechtle Aktie

36,34EUR -0,28EUR -0,76%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

29.10.2025 12:13:47

Bechtle Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Lage sei weiter schwierig für den IT-Dienstleister, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Entscheidend werde das vierte Quartal./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,08 € 		Abst. Kursziel*:
35,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,84%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

