FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Lage sei weiter schwierig für den IT-Dienstleister, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Entscheidend werde das vierte Quartal./ag/edh



