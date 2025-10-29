Bechtle Aktie
|36,34EUR
|-0,28EUR
|-0,76%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Lage sei weiter schwierig für den IT-Dienstleister, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Entscheidend werde das vierte Quartal./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,08 €
|
Abst. Kursziel*:
35,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,84%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
28.10.25
|XETRA-Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)