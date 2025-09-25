OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Sektor-Studie
|
25.09.2025 09:10:00
Berenberg nimmt OMV-Aktie unter die Lupe: Kursziel sinkt, Bewertung bleibt
Die Berenberg-Experten passten ihre Schätzungen an und kürzten ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie für 2025 und 2026 um 9 bzw. 3 Prozent. Dies ist hauptsächlich auf ein schwächer erwartetes Ergebnis im Chemie-Sektor im Jahr 2025 und auf einen geringeren Beitrag des Upstream-Geschäfts im Jahr 2026 zurückzuführen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 5,11 Euro für 2025, sowie 5,64 bzw. 5,56 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,75 Euro für 2025, sowie 4,89 bzw. 4,99 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Mittwoch notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 45,70 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|45,68
|-0,04%
