Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Investment-Tipp
|
09.12.2025 14:37:47
Bernstein Research gibt Beiersdorf-Aktie Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Beiersdorf-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie legte um 14:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 89,74 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 43,75 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 98 924 Beiersdorf-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 27,0 Prozent nach unten. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
08.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)