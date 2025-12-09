Bernstein Research gibt Beiersdorf-Aktie Outperform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Beiersdorf-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Beiersdorf-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 14:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 89,74 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 43,75 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 98 924 Beiersdorf-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 27,0 Prozent nach unten. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.