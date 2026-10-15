Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktieneinstufung
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15.10.2026 13:07:48
Bernstein Research: Outperform-Note für Siemens-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 267,25 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 23,48 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 353 123 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 14,1 Prozent. Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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