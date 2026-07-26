Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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26.07.2026 17:54:00
Best Quantum Computing Pick-and-Shovel Play: Nvidia, Microsoft, or Alphabet?
Folksy wisdom holds that the surest way to make money during a gold rush was to sell shovels rather than swing picks. As with many emerging industries, quantum computing could be reviving that old dynamic, at least for a while, and it's no surprise why.In particular, Nvidia (NASDAQ: NVDA), Microsoft (NASDAQ: MSFT), and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) -- none of which earn a meaningful sum from quantum yet -- could prove to be the best upstream providers to the quantum computing industry. The whole industry could be worth as much as $4.4 billion by 2028, according to research by McKinsey, up from being worth $1 billion today.Which of these three businesses is best positioned to capture a slice of that growth, not to mention whatever happens in the long run?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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