Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.12.2025 23:05:00

Best Stock to Buy Right Now: Apple vs. Amazon

When looking at stocks to buy, investor attention might go to the most dominant and well-known businesses out there. This will naturally lead to technology companies that have strong market positions, popular products and services, and perhaps a presence in the booming artificial intelligence (AI) market.Apple (NASDAQ: AAPL) and Amazon (NASDAQ: AMZN) come to mind. Over the long term, they have both been fantastic stocks to own, doing a great job compounding shareholder capital. And today, they command multitrillion-dollar market caps. Both businesses have their own investment merits. But which is the best stock to buy right now? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten