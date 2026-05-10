Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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10.05.2026 19:30:00

Better Artificial Intelligence (AI) Stock: Alphabet or Microsoft

Artificial intelligence (AI) stocks come in all varieties, but two of the biggest on the market are Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Both of these companies are known as AI hyperscalers, as they are rapidly building out the computing footprint necessary to handle a vast amount of AI workloads. This includes pouring hundreds of billions of dollars into capital expenditures to build out data centers to support AI.But between the two, which is the better buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 10 260,00 0,98% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 329,90 -3,08% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 328,45 -2,65% Alphabet C (ex Google)
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 20 590,00 -1,15% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 350,05 -0,78% Microsoft Corp.

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