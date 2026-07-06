Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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06.07.2026 16:30:00
Better Artificial Intelligence (AI) Stock: Palantir vs. Microsoft
Palantir (NASDAQ: PLTR) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) are both AI leaders, but the investment cases could not be more different. Palantir offers faster growth and bigger upside potential if AIP becomes a core enterprise AI layer. Microsoft offers scale, cash flow, and a more diversified way to invest in the AI boom.*Stock prices used were the market prices of June 27, 2026. The video was published on July 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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03.07.26
|Top official recuses herself from NHS Palantir contract decision after business links (Financial Times)
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02.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.07.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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02.07.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
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02.07.26
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|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.07.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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