Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

01.02.2026 21:47:00

Better Creative Tools Stock: Figma vs. Adobe

Just a few years ago, creative software giant Adobe (NASDAQ: ADBE) tried to buy smaller rival Figma (NYSE: FIG). The $20 billion deal fell apart due to antitrust concerns; Adobe sent a $1 billion check to cover the breakup fee; and the two companies carried on as separate businesses.That drama played out two years ago. Since then, Figma has gone public, giving investors an opportunity to bet on the younger competitor. But is it a better investment than sector king Adobe?Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Adobe Inc.

