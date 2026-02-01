Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
01.02.2026 21:47:00
Better Creative Tools Stock: Figma vs. Adobe
Just a few years ago, creative software giant Adobe (NASDAQ: ADBE) tried to buy smaller rival Figma (NYSE: FIG). The $20 billion deal fell apart due to antitrust concerns; Adobe sent a $1 billion check to cover the breakup fee; and the two companies carried on as separate businesses.That drama played out two years ago. Since then, Figma has gone public, giving investors an opportunity to bet on the younger competitor. But is it a better investment than sector king Adobe?Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start (finanzen.at)
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
13.01.26
|Adobe-Aktie fällt tief: Apple konkurriert mit Adobe und Co mit Abo für Kreativ-Apps (dpa-AFX)