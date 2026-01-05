Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

05.01.2026 14:00:00

Better Dividend Stock: Ford vs. Pfizer

Dividend stocks can be a good strategy for investors seeking a reliable and potentially more predictable stream of passive income. Two companies with high dividend yields are the longtime automaker Ford Motor Company (NYSE: F) and the large pharmaceutical company Pfizer (NYSE: PFE). Ford's trailing-12-month dividend yield is over 4.5%, while Pfizer's yield is roughly 6.9%.However, high dividend yields are often high for a specific reason. The key is to ensure that companies can cover their dividend payments and also have room to increase their dividends. Which is the better dividend stock: Ford or Pfizer?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
