NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 26 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Asad Haider führt die Kursschwäche am Dienstag trotz recht ordentlicher Quartalsergebnisse auf unbeantwortete Fragen in der Telefonkonferenz zurück. Sie hätten sich auf die gleichzeitig veröffentlichten Studiendaten zu PF-3944 bezogen, einem Abnehmmittel der GLP-1-Klasse, so der Experte am Mittwoch. Die Gewichtsreduktion habe zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen, es fehle jedoch an Details zur Verträglichkeit und an Klarheit hinsichtlich der Positionierung in einem Markt mit rapiden Veränderungen. Im Fokus stünden nun die vollständigen Studienergebnisse im Juni anlässlich der Jahreskonferenz der American Diabetes Association Anfang Juni./ag/ajx



