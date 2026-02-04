Pfizer Aktie
|21,89EUR
|0,10EUR
|0,46%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 26 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Asad Haider führt die Kursschwäche am Dienstag trotz recht ordentlicher Quartalsergebnisse auf unbeantwortete Fragen in der Telefonkonferenz zurück. Sie hätten sich auf die gleichzeitig veröffentlichten Studiendaten zu PF-3944 bezogen, einem Abnehmmittel der GLP-1-Klasse, so der Experte am Mittwoch. Die Gewichtsreduktion habe zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen, es fehle jedoch an Details zur Verträglichkeit und an Klarheit hinsichtlich der Positionierung in einem Markt mit rapiden Veränderungen. Im Fokus stünden nun die vollständigen Studienergebnisse im Juni anlässlich der Jahreskonferenz der American Diabetes Association Anfang Juni./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 06:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 26,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 25,77
|
Abst. Kursziel*:
0,89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 25,77
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,89%
|
Analyst Name::
Asad Haider
|
KGV*:
-
