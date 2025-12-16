Pfizer Aktie
|21,52EUR
|-0,99EUR
|-4,40%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen und einem Geschäftsausblick auf 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Ziele des Pharmakonzerns für 2026 seien erreichbar, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem wolle das Management die Dividende beibehalten./mis/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 34,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 25,25
|
Abst. Kursziel*:
34,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 25,53
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,18%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten
|
20:04
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
18:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
16:04
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16:02
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.25
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.25
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)