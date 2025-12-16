Pfizer Aktie

21,52EUR -0,99EUR -4,40%
Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

16.12.2025 20:26:45

Pfizer Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen und einem Geschäftsausblick auf 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Ziele des Pharmakonzerns für 2026 seien erreichbar, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem wolle das Management die Dividende beibehalten./mis/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 34,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 25,25 		Abst. Kursziel*:
34,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 25,53 		Abst. Kursziel aktuell:
33,18%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

