Pfizer Aktie

21,65EUR -0,93EUR -4,12%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

03.02.2026 14:48:15

Pfizer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen, zudem habe der Pharmahersteller die Ziele für 2026 bestätigt, hieß es am Dienstag. Wichtig seien aber die veröffentlichten Eckdaten zur Vesper-3-Studie, hier wertet Analyst Chris Schott die monatlichen Daten dahingehend, dass mit Blick auf die Gewichtsverluste Pfizer generell wettbewerbsfähig sei. Es seien aber weitere Daten erforderlich, schrieb Schott./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:59 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 26,66 		Abst. Kursziel*:
12,53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 25,69 		Abst. Kursziel aktuell:
16,78%
Analyst Name::
Chris Schott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pfizer Inc.

