Pfizer Aktie

23,35EUR 0,33EUR 1,43%
Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

10.03.2026 16:58:01

Pfizer Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Analyst Michael Yee verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf tags zuvor veröffentlichte Phase-II-Studiendaten. Der Pharmakonzern habe vielversprechende Daten zu Neurodermitis veröffentlicht, die die positive Entwicklung der Unternehmenspipeline unterstützten, schrieb der Analyst./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 27,14 		Abst. Kursziel*:
-7,87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 27,16 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,95%
Analyst Name::
Michael Yee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pfizer Inc.

