Pfizer Aktie
|23,35EUR
|0,33EUR
|1,43%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Analyst Michael Yee verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf tags zuvor veröffentlichte Phase-II-Studiendaten. Der Pharmakonzern habe vielversprechende Daten zu Neurodermitis veröffentlicht, die die positive Entwicklung der Unternehmenspipeline unterstützten, schrieb der Analyst./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
