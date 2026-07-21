Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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21.07.2026 02:30:00
Better "Magnificent Seven" Stock: Alphabet vs. Microsoft
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) are two of the world's most prominent tech companies. Each has certainly earned their place among the Magnificent Seven. Both companies boast a portfolio of sticky products and services that generate massive cash flows.These companies are also leaders in cloud computing and artificial intelligence (AI), which might be the two largest growth opportunities in tech for the foreseeable future. But which is better if you had to choose between the two?Alphabet dominates the consumer-facing landscape, while Microsoft enjoys deep-rooted relationships with enterprises worldwide. In the end, it boils down to execution. Here's why that gives Alphabet a slight edge right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
20.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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20.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
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20.07.26
|Viele Restaurants und Hotels löschen Online-Bewertungen (dpa-AFX)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|308,40
|1,75%
|Microsoft Corp.
|352,55
|2,22%
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