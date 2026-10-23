Better Memory Stock: Micron vs. Sandisk

Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) are members of an elite club. Only four stocks in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) have tripled or more so far in 2026. Micron and Sandisk make up half that group.

Sandisk has been the bigger winner by far this year. But that performance is water under the bridge. Which is the better memory stock to buy now?

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