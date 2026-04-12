Visa Aktie

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WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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12.04.2026 12:22:00

Better Warren Buffett Stock: American Express vs. Visa

Warren Buffett is regarded as one of the best capital allocators to ever live. Because of his track record, average investors love to follow Berkshire Hathaway's portfolio moves. When stocks that the conglomerate owns take a beating, it might be time to make a move.There are two financial stocks, American Express (NYSE: AXP) and Visa (NYSE: V), that fit the description. Both have had poor performances so far in 2026. But each is a high-quality business deserving of investor attention.Between American Express and Visa, which is the better Warren Buffett stock to buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.02.26 Visa Buy UBS AG
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK
26.11.25 Visa Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.25 Visa Outperform RBC Capital Markets
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