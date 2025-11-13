Bilfinger-Aktie sehr stark: Umsatz steigt, Prognose aber angepasst

Der Industriedienstleister Bilfinger hat auch im dritten Quartal von einer höheren Nachfrage aus der Pharma- sowie Öl- und Gasindustrie profitiert.

"Mit unserer Strategie, die Effizienz und Nachhaltigkeit unserer Kunden zu verbessern, sind wir auf Kurs, unsere Ziele zu erreichen" sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen. Während das Unternehmen die Jahresziele für Umsatz und operative Marge (Ebita-Marge) einengte, zeigte es sich für den freien Barmittelzufluss optimistischer.

Im Gesamtjahr erwartet der Konzern nun einen Umsatz in Höhe von 5,3 Milliarden bis 5,5 Milliarden Euro nach zuvor 5,1 Milliarden bis 5,7 Milliarden Euro. Davon sollen als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) 5,4 bis 5,6 Prozent übrigbleiben, statt 5,2 bis 5,8 Prozent.

Das Ziel für den Free Cashflow erhöhte das Unternehmen auf 300 Millionen bis 360 Millionen Euro. Bisher waren maximal 270 Millionen Euro avisiert worden.

Mittelfristig soll bislang der Umsatz jährlich um 4 bis 5 Prozent wachsen und die Marge auf 6 bis 7 Prozent zulegen. Der Bilfinger-Vorstand um Unternehmenschef Schulz will am 2. Dezember im Rahmen eines Kapitalmarktes neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2030 veröffentlichen.

Im dritten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro, wie der das Unternehmen in Mannheim weiter mitteilte. Dabei profitierte Bilfinger von einer höheren Nachfrage aus der Öl - und Gasindustrie sowie Pharmabranche. Erlösrückgänge verzeichnete das Unternehmen den Angaben zufolge hingegen im Geschäft mit der Chemieindustrie.

Das operative Ergebnis legte um sechs Prozent auf 81 Millionen Euro zu. Dazu trug auch ein Sparprogramm bei. Unter dem Strich verharrte der Gewinn mit 55 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau.

Bilfinger erhielt in den drei Monaten Aufträge im Wert von knapp 1,4 Milliarden Euro - ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr. Größere Bestellungen gab es aus der Chemie, Halbleiter- und Wasserstoffproduktion. Der Auftragsbestand schwoll damit bis Ende September auf gut 4,4 Milliarden Euro an.

So reagiert die Bilfinger-Aktie

Die Aktien von Bilfinger haben sich am Donnerstag nach einmonatiger Korrektur deutlich erholt. Die Papiere des Industriedienstleisters schafften es nach dre Vorlage von Quartalszahlen zurück an die runde Marke von 100 Euro. Gleich wieder an das Rekordhoch über 104 Euro von Anfang Oktober durchzustarten, gelang ihnen nach gut 10 Prozent Tagesplus jedoch zunächst nicht. Am Mittag lagen Bilfinger-Anteilsscheine noch gut 9 Prozent im Plus bei 99,40 Euro.

Vor allem die starken Barmittelzuflüsse kamen am Markt gut an. Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler hob in seinem ersten Kommentar höhere Ambitionen für das Gesamtjahr positiv hervor. Der hohe Auftragsbestand sichere die Wachstumsdynamik im kommenden Jahr derweil gut ab. Demeter hält mit seinem vor zwei Wochen auf 118 Euro aufgestockten Kursziel für Bilfinger die Spitzenposition am Markt.

Viele andere Experten tun sich derweil nach 125 Prozent Kursplus bis Anfang Oktober schwer, weiteres Potenzial zu sehen. Michael Kuhn von der Deutschen Bank, der immerhin 105 Euro angesetzt hat, sah ebenfalls den Cashflow als Highlight. Insgesamt seien die Erwartungen zuletzt recht gering gewesen, meinte er.

